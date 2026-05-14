Le elezioni provinciali stanno portando a forti divisioni all’interno del centro-sinistra, con il Partito Democratico che si divide sulla candidatura di Buonopane. Da un lato, alcuni esponenti sostengono il nome di Picone, mentre altri preferiscono mantenere la linea di Buonopane. Dopo l’accordo raggiunto per le elezioni comunali di Avellino, si scopre ora come le alleanze si incrinino sul fronte provinciale, rischiando di compromettere l’unità del campo largo locale. La situazione si presenta come un nuovo capitolo di tensioni tra le forze di questa coalizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere il laboratorio dell’unità dopo l’intesa sulle Comunali di Avellino, ed invece il campo largo provinciale si sta trasformando nel teatro di un nuovo scontro fratricida che rischia di lasciare sul campo solo macerie. L’ultimo atto di questa crisi è arrivato con il verdetto del Tar promosso da alcuni amministratori di area per frenare le elezioni presidenziali del 10 giugno: fallito il ricorso, tramontata l’ultima speranza legale di rimescolare le carte, la politica torna protagonista, ma lo fa nel modo più caotico possibile. Le urne si avvicinano e il centrosinistra si presenta al via con il fiato corto e i nervi tesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali al bivio: il PD si spacca su Buonopane, Alaia lancia Picone

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