Provincia per la Presidenza è sfida tra Buonopane e Picone
Nelle settimane che precedono le elezioni provinciali, è stata presentata ufficialmente la candidatura di Fausto Picone alla Presidenza della Provincia di Avellino. La sua candidatura è stata depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, in vista del voto programmato per il 6 giugno. La competizione in questo momento si concentra tra Picone e l’attuale presidente, che ha già annunciato la propria intenzione di ricandidarsi. La campagna elettorale si sta intensificando in questi giorni.
È stata ufficialmente depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo la candidatura di Fausto Picone alla carica di Presidente della Provincia di Avellino, in vista delle elezioni fissate per il prossimo 6 giugno. Sarà sfida diretta con il presidente uscente Rizieri Buonopane, pronto a correre per un nuovo mandato alla guida dell’Ente. Amministratore di lungo corso, sindaco dal 2014 e già vicepresidente della Provincia, Picone ha costruito negli anni un profilo istituzionale riconosciuto, consolidando una significativa esperienza amministrativa e una profonda conoscenza delle dinamiche degli enti locali. Alle elezioni provinciali del marzo 2026 è stato inoltre rieletto in Consiglio Provinciale risultando il candidato più votato dell’intera competizione elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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