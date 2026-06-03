Provedel all’Inter un’opportunità per entrambe le parti | c’è già una bozza di intesa

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere si avvicina all’Inter, con una bozza di accordo già pronta. La trattativa sembra avanzata, e entrambe le parti mostrano interesse. La società nerazzurra sta lavorando per definire i dettagli, mentre il giocatore valuta l’opportunità. La trattativa si svolge senza annunci ufficiali, ma le discussioni sono in fase avanzata.

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di Stefano Cori Provedel all’Inter è una pista sempre più concreta, il portiere la vede come un’opportunità, i nerazzurri pronti a fare sul serio. L’Inter ha deciso di fare sul serio per Ivan Provedel. La scelta di promuovere Josep Martinez come primo portiere nel prossimo campionato ha portato i nerazzurri a spingersi sulla ricerca di un secondo portiere esperto e il friulano sembrerebbe essere il profilo adatto. Provedel da parte sua, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe rifiutato le avances del Bologna e le trattative di rinnovo con la Lazio, il suo contratto in biancoceleste scade il 30 giugno del 2027. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Sul tavolo ci sarebbe già una bozza d’intesa fino al 2028 con opzione per il 2029 tra il portiere e la Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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