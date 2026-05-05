Il ministro degli Esteri statunitense visiterà l’Italia e incontrerà la premier. Secondo quanto dichiarato, entrambi sono interessati a mantenere un rapporto stabile, con il premier che ha ribadito che gli accordi sono stati rispettati, ma ha anche risposto a delle affermazioni ritenute scorrette. È stato confermato inoltre che si terrà un colloquio con il Papa durante il viaggio.

È una doppia ricucitura quella a cui punta Marco Rubio con la sua visita a Roma questa settimana. Il segretario di Stato americano cercherà infatti di smorzare le tensioni dell’amministrazione Trump tanto con la Santa Sede quanto con Palazzo Chigi. Ieri, la Sala Stampa vaticana ha confermato che Leone XIV riceverà Rubio nel Palazzo apostolico giovedì mattina. Sempre ieri, è stato reso noto che Giorgia Meloni avrà un incontro con il capo del Dipartimento di Stato americano nella mattinata di venerdì. Si tratta di una missione, quella di Rubio, particolarmente delicata. Non dimentichiamo infatti che, il mese scorso, Donald Trump ha polemizzato sia con Leone che con la stessa Meloni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rubio vedrà Meloni nel viaggio in Italia. Ricucire è interesse di entrambe le parti

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5/5/26. L’udienza si terrà il 7 maggio alle 11.30 nel Palazzo Apostolico #Vaticano. Un incontro tra il #Papa e Rubio c’era già stato un anno fa, in occasione della Messa per l’inizio del ministero petrino. Leone XIV vedrà lo stesso giorno anche il premier polacco - facebook.com facebook

#Meloni vedrà #Rubio venerdì a Palazzo Chigi, ma avverte: «Non condivido il disimpegno Usa». Sul tavolo #MedioOriente, rapporti transatlantici e ruolo dell’ #Europa in una fase in cui la politica estera torna al centro dello scontro internazionale x.com