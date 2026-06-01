L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore dell’Udinese, confermando il trasferimento in arrivo. Prima di avviare le trattative ufficiali con il club, il giocatore ha dato il suo assenso. Contestualmente, ci sono novità anche per il portiere, con aggiornamenti sui prossimi passi nel mercato dei nerazzurri.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri stringono i tempi per il centrale dell’Udinese e incassano il sì del giocatore prima di trattare con i friulani. L’ Inter accelera con decisione sul mercato e fa passi in avanti significativi per rinforzare il proprio reparto arretrato. L’obiettivo caldo della dirigenza milanese è Oumar Solet, difensore classe 2000 in forza all’Udinese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i campioni d’Italia si sono mossi con forza sul centrale francese, riuscendo a portarsi in una netta posizione di vantaggio: col giocatore, infatti, c’è già un’intesa di massima per il trasferimento. Risolto il nodo contrattuale con l’entourage, la dirigenza dovrà ora affrontare lo scoglio friulano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Mercato Inter, passi in avanti per Solet: c’è l’intesa con il difensore. Novità anche per Provedel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hang caught a lot of giant carp in an abandoned pond, and Hai came to visit.

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, passi in avanti per Solet: c’è l’intesa con il difensore. Ecco tutti i dettagliL'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore dell'Udinese, confermando il suo interesse per il giocatore.

Idea Provedel come vice Martinez in casa Inter: Solet sorpassa Muharemovic per la difesaI nerazzurri hanno scelto Ivan Provedel come vice portiere di Pep Guardiola in vista della stagione 2026/27.

Temi più discussi: Palestra si avvicina all’Inter: la chiave è Frattesi. E Sarri…; Marotta chiama Percassi, l'Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto: giovane, pronto, duttile; Inter boom: ora il club vale 2,1 miliardi. Juve e Milan sono dietro. Real primo a quota 7,7; Inter, il Bayern Monaco fa sul serio per Bisseck: 40 milioni.

Mercato, La Stampa: Inter ha mosso passi concreti per Bremer! E la Juve può accontentarsi di... x.com

Mercato Inter, passi in avanti per Solet: c’è l’intesa con il difensore. Ecco tutti i dettagliMercato Inter, i nerazzurri stringono i tempi per il centrale dell’Udinese e incassano il sì del giocatore prima di trattare con i friulani L’Inter accelera con decisione sul mercato e fa passi in ava ... msn.com

Mercato Inter, prima offerta per Palestra: i nerazzurri offrono 45 milioni di euro. Ecco tutti i dettagliMercato Inter, i nerazzurri accelerano per il laterale rivelazione del Cagliari, ma la Dea spara alto e chiede 50 milioni L’Inter muove i primi passi concreti sul mercato e formula una prima offerta u ... msn.com

Come valuteresti la prima stagione di Petar Su?i? all'Inter? reddit