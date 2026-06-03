Prosegue il presidio dei lavoratori Moving davanti a FedEx | spuntano i gazebo

I lavoratori di Moving continuano a presidiare il piazzale FedEx a Genova, dove sono stati installati gazebo come segno di protesta. La mobilitazione riguarda circa 70 dipendenti tra corrieri e magazzinieri, a seguito di una comunicazione che mette a rischio il loro futuro occupazionale. La presenza dei lavoratori si protrae senza interruzioni, con il presidio ancora attivo.

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Moving davanti al piazzale FedEx di Genova, dopo la comunicazione che ha messo a rischio il futuro occupazionale di circa 70 dipendenti tra corrieri e magazzinieri.I lavoratori, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno dato vita a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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