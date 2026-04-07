Protesta contro FedEx a Bologna lavoratori davanti ai cancelli Preoccupazione per 280 addetti | Silenzio sconsiderato

Stamattina, davanti ai cancelli dello stabilimento FedEx a Bologna, un gruppo di lavoratori ha manifestato per esprimere il proprio disagio. La protesta riguarda circa 280 addetti, che hanno denunciato il silenzio da parte dell’azienda su questioni legate alle condizioni di lavoro. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di passanti e media locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da FedEx in merito all’evento.

Bologna, 7 aprile 2026 – Mattina di protesta ai cancelli della FedEx di Bologna. I lavoratori della multinazionale americana, scrive la Filt-Cgil, hanno manifestato insieme al sindacato per denunciare il " silenzio sconsiderato " dell'azienda su una serie di decisioni che preoccupano gli oltre 280 addetti (tra diretti e appalti) delle filiali bolognesi di via Cristoforo Colombo e Calderara di Reno. I motivi della protesta. Tra queste, ricorda la sigla, c'è stata la sospensione di quattro lavoratori del magazzino che, pur essendo idonei al lavoro, presentano "limitazioni fisiche specifiche", in base alle condizioni di salute: "L'azienda li ha sospesi a fine febbraio senza ricollocarli in mansioni coerenti con la loro salute, violando la normativa", accusa la Filt-Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta contro FedEx a Bologna, lavoratori davanti ai cancelli. Preoccupazione per 280 addetti: “Silenzio sconsiderato” Petrolchimico, protesta dei lavoratori dell’indotto: assemblea e sciopero davanti ai cancelliLavoratori senza certezze occupazionali e tutele insufficienti: questa mattina hanno incrociato le braccia gli addetti della logistica e delle... Picchetto e tensione ai cancelli della FedEx, SI Cobas contesta un licenziamentoDopo la mancata conciliazione in Prefettura, il sindacato ha indetto lo stato di agitazione.