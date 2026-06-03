Prorogata l' ordinanza anti degrado | divieto di bevande in vetro o lattina nei locali di Chieti nellle ore serali e notturne

Notizia in breve

L’ordinanza “anti degrado” di Chieti è stata prorogata fino al 2 dicembre 2026. La misura vieta l’uso di bevande in vetro o lattina nei locali pubblici durante le ore serali e notturne. La decisione è stata confermata dopo sei mesi dall’adozione iniziale, senza modifiche alle disposizioni. La normativa riguarda le zone centrali della città e mira a ridurre il rischio di degrado e comportamenti indesiderati.