Prorogata l' ordinanza anti degrado | divieto di bevande in vetro o lattina nei locali di Chieti nellle ore serali e notturne

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ordinanza “anti degrado” di Chieti è stata prorogata fino al 2 dicembre 2026. La misura vieta l’uso di bevande in vetro o lattina nei locali pubblici durante le ore serali e notturne. La decisione è stata confermata dopo sei mesi dall’adozione iniziale, senza modifiche alle disposizioni. La normativa riguarda le zone centrali della città e mira a ridurre il rischio di degrado e comportamenti indesiderati.

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Prorogata fino al 2 dicembre 2026 l'ordinanza “anti degrado” adottata sei mesi fa dal Comune di Chieti. Il provvedimento, firmato dal sindaco Diego Ferrara lunedì 1° giugno, è uno degli ultimi da primo cittadino, considerando che domenica 7 e lunedì 8 i teatini torneranno alle urne per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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