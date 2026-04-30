Mercato europeo c' è l' ordinanza su bevande in bicchieri di vetro e lattine

Durante la manifestazione “Pordenone chiama Europa 2026”, che si terrà nel centro cittadino dal 1° al 3 maggio, è stato stabilito un divieto di portare bevande in bicchieri di vetro e lattine nelle aree interessate dall’evento. La misura riguarda esclusivamente le zone coinvolte e mira a garantire la sicurezza e l’ordine durante le giornate di festa. La disposizione è stata comunicata in vista dell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

In occasione della manifestazione “Pordenone chiama Europa 2026”, in programma per le vie del centro dal 1° al 3 maggio, è stato disposto il divieto di introdurre vetro e lattine nelle zone interessate dall’evento.Per tutta la durata della tre giorni è vietato introdurre, somministrare o.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Carnevale 2026 a Frosinone, ordinanza “anti-rischi”: stop a vetro, lattine e spray pericolosiIl Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato le ordinanze relative al divieto di mescita di bevande in bicchieri eo bottiglie di vetro e... Venerdì Santo, ordinanza del Comune: stop a vetro e lattine e attività sospese lungo il percorsoIl provvedimento tiene conto della grande partecipazione prevista e introduce una serie di limitazioni per le attività situate lungo il percorso del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Aquila, il Mercato Europeo riempie il centro, fiume di turisti e una città che viva; Mercato Europeo, successo globale: lo confermano anche dalla Cina; L'Italia batte il mercato europeo: le immatricolazioni volano; Mercato UE dell’auto: a marzo 2026 bene Fiat, Tesla rinasce e BYD fa paura. L’Aquila, il Mercato Europeo riempie il centro, fiume di turisti e una città che vivaTre giorni di Mercato Europeo all’Aquila: centro storico pieno, turisti e street food internazionale dal 24 al 26 aprile. laquilablog.it Immatricolazioni, ecco i mercati che crescono di più in Europa nel primo trimestre 2026L’Italia è tra i mercati che crescono di più in Europa nel corso del primo trimestre del 2026: ecco i dati completi in merito ... virgilio.it Lepas L4: il Suv compatto di Chery pronto per la conquista del mercato europeo - facebook.com facebook . @AB_Insights_IT entra nel mercato europeo degli #ETF attivi x.com