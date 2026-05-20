Artigiani a La Spezia | arriva il bonus da 200 euro in busta paga
Nella città di La Spezia, è stato annunciato un bonus di 200 euro destinato ai lavoratori artigiani. Questa misura permette di ricevere l'importo direttamente nella busta paga senza bisogno di procedure particolari. Sono inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato che rientrano in specifici requisiti. La domanda di accesso può essere presentata attraverso le modalità previste, e l'importo verrà accreditato automaticamente nel prossimo stipendio.
? Domande chiave Chi sono i lavoratori che hanno diritto ai 200 euro?. Come si riceve l'importo direttamente nella busta paga?. Quali requisiti deve rispettare l'azienda per sbloccare il bonus?. Dove si può richiedere l'assistenza per la pratica online?.? In Breve Domande aperte dal 18 maggio 2026 tramite piattaforma digitale EBLIG.. Requisito anzianità lavorativa di 90 giorni e regolarità contributi 2023-2026.. Assistenza tecnica Confartigianato Laspezia disponibile via email o al numero 0187.286640.. Contributo unico per lavoratore anche con più contratti attivi.. Da lunedì 18 maggio 2026 è scattata a La Spezia la possibilità di presentare le domande per il Bonus Energia, un contributo di 200 euro destinato ai dipendenti delle imprese artigiane per contrastare l’impennata dei costi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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