Pronto soccorso | accordo con l’Ast per gli arretrati del personale

È stato firmato un accordo tra il pronto soccorso e l’Agenzia sanitaria territoriale per il pagamento degli arretrati del personale. L’intesa riguarda i profili tecnici e socio-sanitari e definisce le modalità di calcolo delle somme dovute. Sono stati chiariti anche gli effetti delle ferie e delle assenze sul totale da ricevere. La cifra esatta da corrispondere a ogni categoria non è stata ancora comunicata.

Quanto riceveranno esattamente i profili tecnici e socio-sanitari?. Come influiranno ferie e assenze sul calcolo dell'importo finale?. Perché l'Ast ha scelto la tassazione separata per gli arretrati?. Quando arriveranno effettivamente i pagamenti nelle buste paga?.? In Breve Pagamento previsto per giugno 2026 tramite risorse nazionali per indennità Pronto Soccorso.. Ruolo sanitario media 6.970 euro lordi, profili tecnici circa 4.687 euro lordi.. Tassazione separata stimata tra 22 e 25 per cento per proteggere il reddito.. Beneficiari includono personale Murg, Centrale 118, servizi Potes e Radiologia dedicata.. Arretrati da quasi 7 mila euro per il personale del pronto soccorso: l’accordo con l’Ast di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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