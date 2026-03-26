Pronto soccorso | arrivano gli aumenti mensili fino a 340 euro per il personale

La Giunta regionale ha approvato un piano di riparto che prevede aumenti mensili fino a 340 euro per il personale dei pronto soccorso. Il provvedimento riguarda le indennità per l’anno in corso e include anche gli arretrati per il triennio 2023-2025. Le risorse sono destinate ai dipendenti delle Aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale operanti negli ambiti di emergenza e pronto intervento.

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale negli ambiti di Pronto soccorso. Viene così confermato il massimo impegno a riconoscere un’importante valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. Una posizione espressa anche all’interno del percorso di confronto sindacale di questi ultimi mesi. Di fronte a una situazione di incertezza in merito ai criteri per la... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pronto soccorso: arrivano gli aumenti mensili fino a 340 euro per il personale Articoli correlati Aumenti mensili fino a 340 euro per chi lavora al pronto soccorsoLa Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25... Pronto soccorso, arrivano i bonus: fino a 340 euro in più al mese per infermieri e sanitariLa Regione approva il piano da 19 milioni per il 2026 e sblocca gli arretrati del triennio precedente. Tutti gli aggiornamenti su Pronto soccorso Temi più discussi: Anziani in pronto soccorso: come capire chi rischia di più nell’immediato; Violenza di genere. Studio Iss su 10.000 casi nei Pronto Soccorso europei: vittime donne in media di 38 anni, aggredite in casa, di notte, dal partner; Violenza di genere, nei Pronto Soccorso europei: le vittime sono donne e gli aggressori (spesso) partner; Sovraffollamento nei pronto soccorso, nell’AslTo3 arriva l’infermiere di processo per ridurre i tempi di attesa. Pronto soccorso, per frenare gli accessi arrivano nuovi ticketL’assessore Messner: «Si dovrà pagare per i codici verdi e l’aumento per i blu». La compartecipazione alla spesa scatterà dopo l’entrata in vigore del numero verde europeo fissato in aprile ... altoadige.it Al Mauriziano arriva il Codice Argento per gli anziani fragili al pronto soccorsoAl Mauriziano arriva il Codice Argento, nuovo percorso per assistere meglio gli anziani fragili al pronto soccorso. torinofree.it CATANIA, UBRIACO AL PRONTO SOCCORSO COLPISCE UN MEDICO: ARRESTATO 19ENNE Ancora violenza in ambito sanitario. La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne catanese, incensurato, protagonista di un’aggressione ai danni di un medico all’in - facebook.com facebook