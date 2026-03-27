Il 26 marzo si è concluso un incontro regionale durante il quale è stato firmato un accordo che riguarda le indennità per il personale dei pronto soccorso. L'intesa riconosce un riconoscimento economico specifico per i lavoratori che operano in questo settore. La firma segue una serie di discussioni tra le parti coinvolte e si inserisce nel contesto delle misure per migliorare le condizioni di chi lavora nei servizi di emergenza.

Un accordo sulle indennità per il personale dei pronto soccorso è stato raggiunto al termine del confronto regionale del 26 marzo. A darne notizia è il sindacato NurSind, che parla di «risultato concreto e significativo» per gli operatori dell’emergenza-urgenza. Secondo quanto stabilito, le indennità saranno differenziate in base a criteri come responsabilità assistenziali, intensità e complessità delle attività svolte e livello di esposizione al disagio organizzativo. In particolare, sono stati fissati parametri di ponderazione che attribuiscono un peso maggiore agli infermieri (100), seguiti dai tecnici (70) e dagli operatori socio-sanitari (60), per garantire una distribuzione ritenuta più equa delle risorse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Sanità, accordo sulle indennità nei pronto soccorso: "Riconosciuto il valore del personale"

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