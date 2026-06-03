Pronostico Svezia-Grecia | non ci riusciranno neanche stavolta

L’amichevole tra Svezia e Grecia si disputa giovedì alle 19:00. La partita si gioca in un contesto di test tra le due nazionali senza implicazioni ufficiali. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Svezia-Grecia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La netta sconfitta subita lunedì scorso a Oslo coi cugini norvegesi ha smorzato l’entusiasmo della Svezia, incapace di contrastare lo strapotere offensivo (3-1) della selezione di Stale Solbakken, peraltro priva in quell’occasione del suo giocatore più forte e prolifico, il fromboliere del Manchester City Haaland. Un risultato preoccupante a pochi giorni dal debutto mondiale con la Tunisia a Monterrey, in Messico, che Graham Potter e i suoi uomini non possono permettersi di sbagliare. Nelle due gare succesive con Olanda e Giappone, infatti, il livello si alzerà esponenzialmente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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