Pronostico Ungheria-Grecia | stavolta salta il solito fattore

Martedì si disputa un’amichevole internazionale tra Ungheria e Grecia, una sfida che si rinnova dopo quasi 20 anni. In passato, le partite tra le due squadre sono state influenzate dal fattore casa, che ha determinato spesso l'esito. Questa volta, però, si tratta di un incontro senza una chiara supremazia legata alla sede della partita. Sono attese le formazioni probabili e le eventuali strategie dei team.

Da quasi 20 anni a questa parte, quando queste due formazioni si incontrano, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Sì, l’ultima vittoria esterna è stata quella della Grecia, ma parliamo del 2007. Un’eternità calcistica. Per il resto, da quel momento in poi, solamente vittorie delle squadre che hanno giocato in casa. L’Ungheria ha vinto l’amichevole di sabato giocata contro la Slovenia, mentre la Grecia ci ha rimesso le penne contro il Paraguay nel primo di questo doppio appuntamento. Per entrambe, in generale, non è un buonissimo momento, ma possiamo tranquillamente affermare che la nazionale ellenica è una di quelle in giro per l’Europa che dimostra di avere qualcosa di importante nella propria rosa, anche a guardare a lungo raggio, per intenderci. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ungheria-Grecia: stavolta salta il solito fattore Articoli correlati Pronostico Alavés-Villarreal: salta il fattore campoAlavés-Villarreal è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Il cambio in panchina... Pronostico Alavés-Real Sociedad: stavolta salta il quintoAlaves e Real Sociedad, nella Liga, sono divise solamente da tre punti in classifica in favore della squadra che affronterà questo quarto di finale...