Pronostico Brasile-Croazia | Ancelotti stavolta sorride

Mercoledì si disputa un’amichevole internazionale tra Brasile e Croazia. La partita si svolge in un contesto in cui il Brasile cerca di reagire alla sconfitta subita contro la Francia, terminata 2-1. Sono state comunicate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro. Questa sfida rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di testare le proprie rose prima di impegni ufficiali.

Brasile-Croazia è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico La sconfitta contro la Francia – due a uno per i galletti – qualche preoccupazione nel Brasile l’ha messa. Ma Ancelotti sa bene che non sono queste le partite da vincere. Però è meglio chiudere questo doppio appuntamento con una vittoria e la sfida contro la Croazia non sembra essere particolarmente impossibile come quella di qualche giorno fa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con lo stesso risultato i croati hanno battuto la Colombia collezionando quattro affermazioni di fila. Una squadra evidentemente in forma, quella di Modric, che vorrebbe anche continuare su questa scia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Brasile-Croazia: Ancelotti stavolta sorride Articoli correlati Leggi anche: Ancelotti elogia Modric prima di Brasile-Croazia: “È uno dei migliori che io abbia mai allenato” Guerra in Medio Oriente: Croazia e Brasile emergono comeIl conflitto in Medio Oriente sta spingendo i viaggiatori verso nuove mete sicure. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Ancelotti invita i tifosi brasiliani a non pensare a Neymar; Amichevole Colombia-Francia, altra vittoria per Deschamps? Quote e pronostico; Brasile-Croazia 1 Aprile: Pronostico, Formazioni, Statistiche Amichevole 30/03/2026; Pronostico Brasile - Croazia - Partite Amichevoli. Ancelotti: Bremer molto importante per il Brasile, aspetto l'Italia. E al Mondiale occhio a...Le parole del ct italiano della Selecao in vista dell'amichevole contro la Croazia: Ho già definito la formazione per i Mondiali ... tuttosport.com