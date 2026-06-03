L’amichevole tra Spagna e Iraq si gioca giovedì alle 21:00. La partita vedrà la nazionale spagnola scendere in campo prima del Mondiale, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Spagna-Iraq è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Spagna è la favorita numero uno per la vittoria del prossimo Mondiale, almeno secondo la maggior parte dei bookmaker. Status che la Roja si è guadagnata grazie allo strepitoso trionfo nell’ultimo Europeo, dimostrando come, oltre a valorizzare la quantità smisurata di talento offensivo, il ct Luis De La Fuente sia riuscito a mettere su un impianto di gioco ben definito nonché a creare un gruppo affiatato e coeso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Due aspetti che potrebbero fare la differenza anche in Nordamerica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spagna-Iraq: la Roja accende i motori prima del Mondiale

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