Giovedì alle 21:10 si gioca l’amichevole tra la nazionale francese e quella ivoriana. La partita si svolge in un contesto di test tra le due squadre, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo un’occasione di confronto tra le compagini prima di eventi ufficiali. È prevista una partita di livello tra due squadre che si preparano alle competizioni future.

Francia-Costa d’Avorio è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:10: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Didier Deschamps e la sua Francia, prima di dirsi definitivamente addio – dopo il Mondiale nordamericano il ct, in carica ormai dal 2012, saluterà la nazionale – puntano ad arrivare in fondo alla rassegna iridata che inizierà la prossima settimana. L’obiettivo è giocare quella che sarebbe la terza finale consecutiva, impresa che non si verifica dai tempi del dominio del Brasile, che tra il 1994 e il 2002 arrivò a disputare tre volte di fila l’ultimo atto, portando a casa ben due coppe del mondo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Francia-Costa d’Avorio: test probante contro gli Elefanti

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