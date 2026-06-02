2026-06-02 13:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Le finali NBA del 2026 sono fissate e, per la prima volta dal 1999, i San Antonio Spurs e i New York Knicks si incontreranno con in palio il Larry O’Brien Trophy. San Antonio arriva come campione della Western Conference dopo aver detronizzato i campioni in carica dell’Oklahoma City Thunder in una serie di sette partite, mentre New York ha fatto irruzione nei playoff della Eastern Conference ed è arrivato alle finali con una serie di 11 vittorie consecutive post-stagionali. È un affascinante scontro di stili. Gli Spurs sono guidati dal talento generazionale di Victor Wembanyama e da uno dei nuclei più giovani che abbiano mai raggiunto le finali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su NBA.

© Justcalcio.com - Finali NBA: anteprima San Antonio Spurs vs New York Knicks, pronostici e dove guardarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NBA Finals Preview: San Antonio Spurs vs New York Knicks

Notizie e thread social correlati

Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streamingLa serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1.

NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0Nella notte dei playoff NBA 2025-2026, si sono disputate diverse partite che hanno portato a risultati importanti.

Temi più discussi: Playoff Nba, Oklahoma supera San Antonio e va 3-2 nella serie; I San Antonio Spurs sconfiggono gli Oklahoma City Thunder e raggiungono la prima finale NBA dal 2014; Nba: gli Spurs battono Okc in gara-7 e vanno in finale contro New York; Finali Nba: San Antonio batte Oklahoma, la serie si decide in gara 7.

Episodio 47 - Campionato 2014 | La serie documentario dei San Antonio Spurs The Ring of the Rowel reddit

Nba, colpaccio San Antonio: Wembanyama cancella Oklahoma in gara-7, Spurs alle Finals dopo 12 anni!Trascinati dall'asso francese - a referto con 22 punti - i texani espugnano il 'Paycom Center' con il risultato di 111-103: si giocheranno il titolo con New York, in un remake del 1999 ... corrieredellosport.it

Le finali di NBA saranno tra i New York Knicks e i San Antonio SpursNella notte italiana tra sabato e domenica i San Antonio Spurs si sono qualificati per le finali di NBA, il campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo. Nelle finali della Western ... ilpost.it