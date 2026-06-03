Proiezione gratuita | Il ragazzo che catturò il vento
Il 9 giugno parte Bologna 3Z, una rassegna culturale gratuita inserita in Bologna Estate 2026, promossa da Fondazione Yunus Italia ETS. La serie di eventi si concentrerà su temi come inclusione economica, sostenibilità e partecipazione attiva, coinvolgendo cinema, persone ed economia sociale. Tra le proiezioni previste, gratuitamente, anche il film “Il ragazzo che catturò il vento”.
Il 9 giugno parte Bologna 3Z: Storie di cambiamento tra cinema, persone ed economia sociale.Nell’ambito di Bologna Estate 2026, Fondazione Yunus Italia ETS presenta una nuova rassegna culturale gratuita per riflettere insieme su inclusione economica, sostenibilità e partecipazione attiva. Quattro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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