Proiezione gratuita dei film girati in Abruzzo appuntamento con George Clooney e The American

Si conclude questa settimana la rassegna cinematografica “TeateCinema- I film girati in Abruzzo”, giunta alla quarta edizione. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra e dal dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell’università, propone una proiezione gratuita di un film girato nella regione. Tra i titoli in programma, “The American” con protagonista George Clooney. La proiezione si terrà in un luogo pubblico e aperto a tutti gli appassionati di cinema e del territorio abruzzese.

Quarto e ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica “TeateCinema- I film girati in Abruzzo”, giunta alla quarta edizione, organizzata dall’associazione culturale Teate Nostra e dal dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell’università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara.Sono 4. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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