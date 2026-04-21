Il cammino della speranza | al Cinema Ariston proiezione gratuita del film di Pietro Germi per gli studenti Unipa

Al Cinema Ariston si terrà una proiezione gratuita del film di Pietro Germi rivolta agli studenti dell'Università di Palermo. L'evento fa parte di un'iniziativa dedicata a preservare e condividere opere cinematografiche considerate parte integrante della cultura nazionale. Si tratta di un'occasione per avvicinare i giovani a un film che ha lasciato un segno significativo nella storia del cinema italiano. La proiezione è aperta a tutti gli studenti interessati.