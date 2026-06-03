Il caseificio forlivese L’Antica Cascina ha ricevuto un premio alla fiera internazionale ‘Tuttofood’ di Milano. Il riconoscimento è stato assegnato al formaggio ‘Sei di Coccio’, prodotto dall’azienda di via Campo dei Fiori. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto partecipare numerosi operatori del settore alimentare. Il riconoscimento riguarda la qualità e l’eccellenza del prodotto, che si distingue tra i partecipanti presenti alla manifestazione.

Un nuovo prestigioso riconoscimento è stato assegnato al caseificio forlivese L’Antica Cascina. Il formaggio ‘ Sei di Coccio ’ dell’azienda di via Campo dei Fiori è stato infatti premiato alla recente fiera internazionale ‘ Tuttofood ’ che si è svolta a Milano. Si tratta di uno dei premi più importanti del settore lattiero-caseario, un po’ gli Oscar denominati ‘ Formaggi & Consumi Awards 2026 ’, assegnati da una giuria di buyer, giornalisti e operatori specializzati. Il successo dell’azienda forlivese racconta anche una storia di resistenza e rinascita. Questo formaggio è nato infatti come risposta creativa alla tragica alluvione che ha colpito il territorio della Romagna nel maggio 2023 e ha conquistato il premio ‘Miglior campagna di comunicazione per la valorizzazione del prodotto tipico - formaggio stagionato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto vincente. L’Antica Cascina a segno col formaggio ‘Sei di Coccio’

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