Lunedì si è concluso il progetto di educazione stradale “CascinSicura - Insieme per una strada più sicura”. Durante le tre giornate, le classi quinte elementari hanno partecipato a attività in bicicletta e lezioni pratiche. Il progetto ha coinvolto studenti e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti sulla strada. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le attività.

Si è concluso lunedì il progetto di educazione stradale “CascinSicura - Insieme per una strada più sicura”, con tre giornate dedicate alle classi quinte elementari e alle attività in bicicletta. L’iniziativa ha visto la partecipazione della Polizia Locale, dell'ufficio scuola, delle scuole elementari, di Unicoop Firenze, della società Giovanissimi UC Coltano e del negozio Cicli e Moto Menichini, che hanno unito competenze ed energie per offrire ai ragazzi un’esperienza coinvolgente e formativa. Entusiasmo alle stelle per gli alunni delle classi quinte elementari del territorio che hanno partecipato al progetto, alternandosi a “dirigere il traffico” nel percorso allestito nel parcheggio del Centro dei Borghi di Navacchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, ultimato il progetto di educazione stradale

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