L' aggressione col coccio di bottiglia davanti al McDonald' s | preso il ricercato per tentato omicidio

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni, ricercato per tentato omicidio, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri di Lentate sul Seveso. L’individuo era coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto davanti a un fast food, durante il quale è stato colpito con un coccio di bottiglia. La polizia ha catturato il sospettato senza incidenti, portandolo in custodia.

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Un 36enne egiziano ricercato per tentato omicidio è stato fermato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) nella serata di mercoledì. L'uomo è ritenuto il responsabile dell'aggressione avvenuta a Milano il 19 aprile scorso, quando aveva colpito un connazionale ventenne al collo con un coccio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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