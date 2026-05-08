L' aggressione col coccio di bottiglia davanti al McDonald' s | preso il ricercato per tentato omicidio

Un uomo di 36 anni, ricercato per tentato omicidio, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri di Lentate sul Seveso. L’individuo era coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto davanti a un fast food, durante il quale è stato colpito con un coccio di bottiglia. La polizia ha catturato il sospettato senza incidenti, portandolo in custodia.

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