Progetto civico Italia raggiunti 100 comitati e Roma e nel Lazio | Siamo raddoppiati in pochi mesi

Notizia in breve

Centinaia di persone si sono riunite all’hotel Cardo per la seconda assemblea di “Progetto civico Italia”. Il movimento politico, coordinato a livello nazionale da un assessore, ha annunciato di aver superato i 100 comitati, con una crescita rapida in pochi mesi. La presenza si concentra principalmente a Roma e nel Lazio, dove si registra un raddoppio delle adesioni.