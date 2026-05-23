Progetto civico Italia raggiunti 100 comitati e Roma e nel Lazio | Siamo raddoppiati in pochi mesi
Centinaia di persone si sono riunite all’hotel Cardo per la seconda assemblea di “Progetto civico Italia”. Il movimento politico, coordinato a livello nazionale da un assessore, ha annunciato di aver superato i 100 comitati, con una crescita rapida in pochi mesi. La presenza si concentra principalmente a Roma e nel Lazio, dove si registra un raddoppio delle adesioni.
Si sono presentati in centinaia, all’hotel Cardo, per la seconda assemblea di “Progetto civico Italia”, il movimento politico coordinato a livello nazionale dall’assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi, Alessandro Onorato.La crescita nelle adesioni“Abbiamo raddoppiato i numeri in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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