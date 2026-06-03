Onorato | nasce Progetto Civico Italia il nuovo partito dei territori
È stato annunciato il lancio di Progetto Civico Italia, un nuovo partito che si presenta come rappresentante dei territori. Il movimento è sostenuto da diversi sindaci e leader locali. La riforma del sistema elettorale prevede la reintroduzione delle preferenze, modificando così le modalità di voto. La presentazione ufficiale del partito e le prime adesioni sono state comunicate nelle ultime ore. Restano da definire i dettagli sulle implicazioni pratiche di queste modifiche legislative.
Chi sono i sindaci e i leader che sostengono il movimento?. Come cambierà il sistema elettorale con la reintroduzione delle preferenze?. Quali sono i tre pilastri del programma per i prossimi trent'anni?. Perché questo nuovo partito punta a colmare il vuoto tra cittadini e parlamentari?.? In Breve Mobilitazioni in 100 piazze il 13 e 14 giugno per reintrodurre le preferenze.. Oltre 600 amministratori locali e migliaia di iscritti aderiscono al movimento.. Sostegno di Gaetano Manfredi, Silvia Salis, Giuseppe Conte e Goffredo Bettini.. Dodici gruppi di lavoro elaboreranno programmi su sicurezza, giovani e imprese..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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PRESENTATO A POTENZA IL PROGETTO CIVICO ITALIA: TERRITORI E PARTECIPAZIONE
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