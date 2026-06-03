Profumi artigianato e convivialità | il Rallio Market e Grill torna con un doppio apuntamento

Notizia in breve

Il “Rallio Market e Grill” si svolgerà nel fine settimana a Rallio di Montechiaro, con la quinta edizione. L’evento si terrà sabato 13 giugno dalle 18 alle 23 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 14. La manifestazione propone esposizioni di profumi, prodotti artigianali e momenti di convivialità. È organizzata dal Circolo Acli locale e si svolge nel piccolo centro della Valtrebbia.