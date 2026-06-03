Profumi artigianato e convivialità | il Rallio Market e Grill torna con un doppio apuntamento
Il “Rallio Market e Grill” si svolgerà nel fine settimana a Rallio di Montechiaro, con la quinta edizione. L’evento si terrà sabato 13 giugno dalle 18 alle 23 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 14. La manifestazione propone esposizioni di profumi, prodotti artigianali e momenti di convivialità. È organizzata dal Circolo Acli locale e si svolge nel piccolo centro della Valtrebbia.
Sabato 13 giugno (dalle 18 alle 23) e domenica 14 giugno (dalle 10 alle 14) nel piccolo gioiello della Valtrebbia - Rallio di Montechiaro - 5° edizione di “Rallio Market e Grill” organizzato dal Circolo Acli S. Ilario (associazione attiva a sostegno della valorizzazione del territorio) in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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