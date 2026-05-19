Bonfire Market | doppio appuntamento a Roma tra artigianato creatività e comunità sostenibile

A Roma, nel fine settimana del 23 e 24 maggio, si terrà una doppia edizione di Bonfire Market presso l’Uliveto di Sant’Urbano al Parco della Caffarella. L’evento si concentra su artigianato, creatività e pratiche sostenibili. Durante le giornate, sarà possibile visitare stand e spazi dedicati a prodotti artigianali e a iniziative legate alla sostenibilità ambientale. La manifestazione coinvolge diversi artigiani e creativi che presenteranno le loro creazioni e progetti.

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Bonfire Market Sabato 23 e domenica 24 maggio torna presso l’ Uliveto di Sant’Urbano al Parco della Caffarella di Roma una doppia edizione di Bonfire Market, l’ evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità. Nella due giorni ad ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market con centinaia di creazioni handmade: illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento, oggetti di design e produzioni indipendenti. La suggestiva cornice dell’uliveto, tra campagna romana e memorie archeologiche, offre ai partecipanti un’atmosfera rilassata e distesa. Alcuni degli espositori Regnum Naturae è un’azienda agricola permaculturale che coltiva zafferano, olivi ed erbe officinali attraverso metodi organico-rigenerativi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Bonfire Market: doppio appuntamento a Roma tra artigianato, creatività e comunità sostenibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bonfire Market: artigianato e natura in CaffarellaCosa: Una nuova, imperdibile doppia edizione del Bonfire Market, l’evento interamente dedicato all’artigianato indipendente, alla creatività e alle... Leggi anche: Bancarelle, musica e creatività: torna il Via Roma Street market