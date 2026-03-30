L' artigianato torna in città per il Primo Maggio con lo Smanèt Spring Market

Dal 1 al 3 maggio si svolge nello spazio di Villa Lodi Fé lo Smanèt Spring Market, una manifestazione dedicata a arte, artigianato e design. La kermesse è una galleria a cielo aperto che invita i visitatori a scoprire creazioni di vari artisti e artigiani locali. L’evento si inserisce nel calendario del Primo Maggio, offrendo un’occasione di incontro e scambio all’interno della città.

Dal 1 al 3 maggio, nel parco di Villa Lodi Fé torna “Lo Smanèt Spring Market”, la vivace galleria a cielo aperto di arte, artigianato e design, che inaugura quest’anno con un grande evento dedicato a tutta la comunità. La giornata di apertura coincide, infatti, con la Festa del Primo maggio: il festival aprirà le porte gratuitamente al pubblico per l’intera giornata del 1 maggio. Una novità pensata per celebrare la Festa dei lavoratori come un grande momento di convivialità, che ritrova il suo spirito più autentico e tradizionale proprio nel cuore del parco: qui sarà allestita una grande area picnic ad accesso libero, un luogo d’incontro ideale dove mangiare, stare insieme e condividere il piacere del tempo all’aria aperta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'artigianato torna in città per il Primo Maggio con lo Smanèt Spring Market Articoli correlati Firenze, all’Ippodromo del Visarno arriva il ‘Rare Market’: tra vintage, pezzi unici e artigianatoFirenze, 13 marzo 2026 – Un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d’autore e... Firenze, apre Rare Market tra cibo, musica, stand di vintage e artigianatoFirenze, 9 marzo 2026 – Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand... Altri aggiornamenti su Primo Maggio Discussioni sull' argomento L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro – Confartigianato Cuneo a Start Saluzzo 2026 | 24 aprile – 3 maggio 2026 | Monastero della Stella, Saluzzo; Fashion in Flair 2026 XIX Edizione mostra mercato dell’artigianato Made in Italy al Real Collegio; A Gallio nel primo weekend di maggio torna Agrighel; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni. L'esordio delle giostre in Piazza Primo Maggio frena per il meteo incerto. Affluenza sottotono domenica, ma i gestori sperano nel riscatto: attrazioni aperte fino al 16 aprile - facebook.com facebook #TG2000 - Festa del Lavoro: il messaggio dei vescovi per il primo maggio #26marzo #lavoro #festadellavoro #lavoratori #primomaggio #news #TV2000 @tg2000it @UCSCEI x.com