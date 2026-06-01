Pamela Genini Francesco Dolci | Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare
Durante una trasmissione televisiva, l’uomo ha spiegato di essere andato al cimitero una sera, confessando di essere ubriaco. Ha commentato i video che lo mostrano nel luogo di culto, dicendo: “Dire...” senza completare la frase. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia fatto o detto in quel momento né sul motivo della visita al cimitero. La sua dichiarazione si concentra sulla condizione in cui si trovava quella sera.
Ospite a "Dentro la Notizia" Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere, commenta il video che lo ritrae fuori il cimitero di Strozza alle due del mattino. "Quella sera avevo bevuto - racconta -. Le telecamere di sorveglianza mi riprendono mentre barcollando mi avvicino al cancello del cimitero ma non sono entrato. Sono rimasto fuori a dire le mie preghiere"., "Ogni volta che avevo un esito giudiziario positivo andavo da Pamela, come a darle la buona notizia - prosegue Dolci - Uscivo raramente ma quella sera volevo festeggiare e mi sono ubriacato. Quando sono arrivato... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Genini.
PAMELA GENINI, COLPO DI SCENA: FRANCESCO DOLCI CONSEGNA UN FASCICOLO SEGRETO IN PROCURA
Notizie e thread social correlati
Francesco Dolci: «Non sono io l’uomo del video nel cimitero in cui è sepolta Pamela Genini»Francesco Dolci ha dichiarato di non essere la persona visibile nel video registrato nel cimitero dove si trova sepolta Pamela Genini.
Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciNelle immagini registrate di notte da telecamere di sorveglianza vicino a un cimitero, si vedono alcune persone sospette che si aggirano nei pressi...
Temi più discussi: Pamela Genini, proseguono le ricerche nelle grotte della Cornabusa senza cani molecolari; Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il movente nelle carte dell'inchiesta. Le amiche di lei lo chiamavano Psycho, l'ex: Ci pedinava e fotografava; Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero; Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: Mai vista piangere.
Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il Riesame dice no al dissequestro milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Nuovi dettagli emergono dalle testimonianze raccolte nell’inchiesta sulla morte di Pamela Genini. Le amiche della donna hanno raccontato agli inquirenti che Francesco Dolci avrebbe avuto un atteggiamento particolarmente insistente nei suoi confronti. Per q facebook
Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il Riesame dice no al dissequestroI giudici hanno respinto il ricorso delle legali dell’uomo indagato per la profanazione della tomba e per la sparizione della testa della vittima ... milano.repubblica.it
Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci? Lo chiamavamo Psycho o stalker. Le 26 denunce e i pedinamentiFrancesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini — uccisa a ottobre 2025 dall'ex Gianluca ... msn.com