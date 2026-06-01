Pamela Genini Francesco Dolci | Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare

Da tgcom24.mediaset.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una trasmissione televisiva, l’uomo ha spiegato di essere andato al cimitero una sera, confessando di essere ubriaco. Ha commentato i video che lo mostrano nel luogo di culto, dicendo: “Dire...” senza completare la frase. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia fatto o detto in quel momento né sul motivo della visita al cimitero. La sua dichiarazione si concentra sulla condizione in cui si trovava quella sera.

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Ospite a "Dentro la Notizia" Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere, commenta il video che lo ritrae fuori il cimitero di Strozza alle due del mattino. "Quella sera avevo bevuto - racconta -. Le telecamere di sorveglianza mi riprendono mentre barcollando mi avvicino al cancello del cimitero ma non sono entrato. Sono rimasto fuori a dire le mie preghiere"., "Ogni volta che avevo un esito giudiziario positivo andavo da Pamela, come a darle la buona notizia - prosegue Dolci - Uscivo raramente ma quella sera volevo festeggiare e mi sono ubriacato. Quando sono arrivato... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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PAMELA GENINI, COLPO DI SCENA: FRANCESCO DOLCI CONSEGNA UN FASCICOLO SEGRETO IN PROCURA

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