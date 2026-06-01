Tomba Pamela Genini profanata ammissione di Francesco Dolci | Ero ubriaco e sono andato al cimitero di notte
Francesco Dolci ha ammesso di essere entrato nel cimitero di Strozza durante la notte, dichiarando di essere ubriaco. L’uomo ha riferito di aver raggiunto il luogo senza intenzioni specifiche e di aver poi profanato una tomba, quella di Pamela Genini. La polizia ha confermato che l’accesso al cimitero è avvenuto in orario notturno e che sono in corso approfondimenti per verificare i dettagli dell’episodio. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’accaduto.
“Ero un po’ ubriaco“. Così ha risposto Francesco Dolci per giustificare la sua presenza al cimitero di Strozza in piena notte. Dolci si è lasciato intervistare da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia su Canale 5. Quella notte l’uomo, grande amico di Pamela Gemini, sarebbe andato al cimitero in stato di ebbrezza limitandosi a fermarsi all’esterno per pregare. Dolci è indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere. Francesco Dolci "ubriaco" davanti al cimitero di Strozza Dolci e la visita notturna al cimitero Francesco Dolci e la preghiera Francesco Dolci “ubriaco” davanti al cimitero di Strozza Dolci non sarebbe un bevitore abituale, ma quella sera avrebbe esagerato sull’onda dell’euforia: “Sono andato col mio avvocato a cena in un ristorante e lì mi son fatto prendere un po’ la mano”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Profanata la tomba di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Ore 14 del 14/04/2026
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