Francesco Dolci ha ammesso di essere entrato nel cimitero di Strozza durante la notte, dichiarando di essere ubriaco. L’uomo ha riferito di aver raggiunto il luogo senza intenzioni specifiche e di aver poi profanato una tomba, quella di Pamela Genini. La polizia ha confermato che l’accesso al cimitero è avvenuto in orario notturno e che sono in corso approfondimenti per verificare i dettagli dell’episodio. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’accaduto.

“Ero un po’ ubriaco“. Così ha risposto Francesco Dolci per giustificare la sua presenza al cimitero di Strozza in piena notte. Dolci si è lasciato intervistare da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia su Canale 5. Quella notte l’uomo, grande amico di Pamela Gemini, sarebbe andato al cimitero in stato di ebbrezza limitandosi a fermarsi all’esterno per pregare. Dolci è indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere. Francesco Dolci "ubriaco" davanti al cimitero di Strozza Dolci e la visita notturna al cimitero Francesco Dolci e la preghiera Francesco Dolci “ubriaco” davanti al cimitero di Strozza Dolci non sarebbe un bevitore abituale, ma quella sera avrebbe esagerato sull’onda dell’euforia: “Sono andato col mio avvocato a cena in un ristorante e lì mi son fatto prendere un po’ la mano”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Genini.

© Virgilio.it - Tomba Pamela Genini profanata, ammissione di Francesco Dolci: "Ero ubriaco e sono andato al cimitero di notte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Profanata la tomba di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Ore 14 del 14/04/2026

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, Francesco Dolci: "Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare"Durante una trasmissione televisiva, l’uomo ha spiegato di essere andato al cimitero una sera, confessando di essere ubriaco.

Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciNelle immagini registrate di notte da telecamere di sorveglianza vicino a un cimitero, si vedono alcune persone sospette che si aggirano nei pressi...

Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: Mai vista piangere; Dentro la Notizia: Esclusivo, Pamela Genini e la tomba profanata: ecco i video di Dolci al cimitero Video; Pamela Genini, la madre dell'ex Francesco Dolci è preoccupata: Ho paura che lo uccidano; Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero.

La tomba profanata di Pamela Genini, le ricerche continuano a tappeto: ispezionate 60 grotte. #DentrolaNotizia x.com

Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci? Lo chiamavamo Psycho o stalker. Le 26 denunce e i pedinamentiFrancesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini — uccisa a ottobre 2025 dall'ex Gianluca ... msn.com

Tomba di Pamela Genini profanata, l’ex fidanzato deposita memoria in procura. Le amiche: Chi ha preso la testa non era in grado di staccarsi da leiFrancesco Dolci consegna in procura un documento con nomi di persone legate a Pamela Genini. Sentite le amiche della 29enne ... ilfattoquotidiano.it