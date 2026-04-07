Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni e confronti tra figure politiche di rilievo, con particolare attenzione alle affinità e alle divergenze tra alcuni dei principali protagonisti attuali. Le discussioni riguardano temi di natura politica e strategica, mentre si continua a seguire attentamente ogni sviluppo e dichiarazione ufficiale proveniente dai soggetti coinvolti. La situazione rimane complessa e al centro dell’attenzione pubblica, senza che siano ancora emersi nuovi elementi decisivi.

Non è facile prendere posizione sulla tragicommedia democratica più lunga e straziante dai tempi della rottamazione, che anche questo finesettimana ha visto l’ennesimo episodio, uguale a tutti i precedenti, con Romano Prodi a biascicare oscuri aforismi, in questo caso contro le primarie del centrosinistra («Una gara fatta oggi vuol dire litigare e lasciare spazio ai cinque gol della Bosnia») e con i portavoce di Elly Schlein costretti a interpretarli e tradurli a beneficio dei retroscenisti, per allontanare il sospetto che fossero l’ennesima punzecchiatura alla loro leader. Affinché fosse chiaro a tutti, cioè, che quelle parole erano un attacco a Giuseppe Conte (aspetto su cui non c’erano dubbi) e quindi una mano tesa alla segretaria del Pd (ma qui invece qualche dubbietto sarebbe lecito). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Prodi, Schlein, e le affinità primarie

Schlein già sulla graticola per le primarie: Prodi la silura, Conte la ignora. Ma lei resta “testardamente unitaria”Ultime battute della campagna referendaria, ma lo spirito unitario suscitato dal No nel centrosinistra già si è incrinato.

Da Bindi a Prodi, i big frenano le primarie. Torna l'idea del federatoreAGI - Il treno delle primarie è in piena corsa, ma sono in molti a voler mettere mano al freno d'emergenza.

Temi più discussi: Centrosinistra, i big frenano le primarie. Rispunta il federatore; Conte prende tempo: al tavolo di coalizione dopo giugno. Prodi: Un errore parlare di primarie ora; Primarie centrosinistra, Cuperlo: Schlein la più testardamente unitaria; Il macigno delle primarie per un’alleanza ancora fragile.

Prodi sconfessa Schlein: Non c'è alternativa a Meloni. Il centrosinistra ha girato le spalle all’Italia. La democrazia non è a rischioL’ex premier a Otto e Mezzo: l’allarme democratico non basta se manca una proposta credibile. Poi critica Meloni su Ue, manovra e figli e figliastri, ma ammette che potrà continuare a governare in ... ilfoglio.it

La carta Schlein: offrire a Prodi la presidenza del PdLa nuova segretaria del Pd pensa al Professore come presidente del partito per pacificare i cattolici e riformisti. Lui potrebbe inseguire ancora il sogno Quirinale e la ferita dei 101 sarebbe risanat ... ilfoglio.it

CHI HA RAGIONE PRODI vs MELONI Chiediamo ai lettori di Chioggia News 24 di esprimere un parere su questa situazione. PRODI: «Meloni dice che si è arrabbiata con me perché ho detto che è ubbidiente a Trump», racconta Prodi sorridendo, «ma la s - facebook.com facebook

Per Prodi, le primarie vanno fatte solo per celebrare un leader Non per scegliere la persona più adatta Può darsi anche che abbia ragione, però se era contrario alle primarie doveva dirlo prima nel 2005 quando, proprio alle primarie trionfò Ora il suo affondo s x.com