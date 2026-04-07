Prodi Schlein e le affinità primarie

Da linkiesta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni e confronti tra figure politiche di rilievo, con particolare attenzione alle affinità e alle divergenze tra alcuni dei principali protagonisti attuali. Le discussioni riguardano temi di natura politica e strategica, mentre si continua a seguire attentamente ogni sviluppo e dichiarazione ufficiale proveniente dai soggetti coinvolti. La situazione rimane complessa e al centro dell’attenzione pubblica, senza che siano ancora emersi nuovi elementi decisivi.

Non è facile prendere posizione sulla tragicommedia democratica più lunga e straziante dai tempi della rottamazione, che anche questo finesettimana ha visto l’ennesimo episodio, uguale a tutti i precedenti, con Romano Prodi a biascicare oscuri aforismi, in questo caso contro le primarie del centrosinistra («Una gara fatta oggi vuol dire litigare e lasciare spazio ai cinque gol della Bosnia») e con i portavoce di Elly Schlein costretti a interpretarli e tradurli a beneficio dei retroscenisti, per allontanare il sospetto che fossero l’ennesima punzecchiatura alla loro leader. Affinché fosse chiaro a tutti, cioè, che quelle parole erano un attacco a Giuseppe Conte (aspetto su cui non c’erano dubbi) e quindi una mano tesa alla segretaria del Pd (ma qui invece qualche dubbietto sarebbe lecito). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Prodi, Schlein, e le affinità primarie

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