Iniziali e documentazione medica di alunno sul sito web | multa da 4mila euro alla scuola che ha pubblicato dati sanitari Cosa ha deciso il Garante
Il Garante ha stabilito che pubblicare sul sito web le iniziali di uno studente, insieme a riferimenti a “documentazione medica” e alla classe di appartenenza, può costituire una violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. La decisione è arrivata dopo che una scuola è stata multata con 4.000 euro per aver condiviso tali informazioni, ritenute non adeguatamente protette. La pubblicazione di dati sanitari di alunni senza adeguate misure di sicurezza è stata considerata un'infrazione.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, che con un provvedimento n. 10251650 dello scorso 29 aprile ha inflitto una sanzione di 4.000 euro a un istituto comprensivo. Tutto nasce da un reclamo presentato dalla madre di un minore. La donna segnalava che sul sito web della scuola era stata pubblicata una circolare – un avviso di selezione per docenti destinati all’istruzione domiciliare – nella quale comparivano alcuni elementi rivelatori: le iniziali del figlio, l’esistenza di una documentazione medica conservata agli atti, e l’indicazione che la selezione sarebbe stata riservata in via prioritaria agli insegnanti della sua classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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