Iniziali e documentazione medica di alunno sul sito web | multa da 4mila euro alla scuola che ha pubblicato dati sanitari Cosa ha deciso il Garante

Notizia in breve

Il Garante ha stabilito che pubblicare sul sito web le iniziali di uno studente, insieme a riferimenti a “documentazione medica” e alla classe di appartenenza, può costituire una violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. La decisione è arrivata dopo che una scuola è stata multata con 4.000 euro per aver condiviso tali informazioni, ritenute non adeguatamente protette. La pubblicazione di dati sanitari di alunni senza adeguate misure di sicurezza è stata considerata un'infrazione.