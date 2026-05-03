Prima della partita contro il Parma, il presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ha detto che la squadra è pronta per la sfida più importante della stagione e ha commentato l’inchiesta Rocchi, affermando di essere tranquillo. Inoltre, ha menzionato un lungo incontro con Chivu, senza entrare nei dettagli. Le sue parole si sono concentrate principalmente sulla situazione attuale del club e sulle prossime partite.

di Alberto Petrosilli Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di questa sera contro il Parma: le sue dichiarazioni. L”amministratore delegato Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’immediata vigilia del match tra Inter e Parma. Le sue dichiarazioni: PAROLE – « Adoperiamo un po’ di giusta prudenza. Sappiamo che abbiamo l’esame più importante per arrivare alla laurea, ce la metteremo tutta per arrivare a questo traguardo che renderebbe felici tutti. Con questo supporto del pubblico spero che sia una partita bella e che possa essere coronata dallo scudetto anche se abbiamo davanti un Parma che merita tutto il nostro rispetto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a DAZN: «Siamo pronti per l’esame più importante della stagione. Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi. Chivu a lungo con noi»

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