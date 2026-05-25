La Storia d’Italia siamo noi

"Baluardo di gentilezza in un mondo brutale", "casa", "insieme di voci e storie", "fiore di tutti", "uguaglianza, libertà e partecipazione", "sapere di non essere sola". Che cosa è la Repubblica per te? Il Quirinale lo ha chiesto agli italiani, in occasione degli ottanta anni della Repubblica, e gli italiani – piccoli, grandi, famosi, sconosciuti, uomini, donne, anziani, italiani di prima e di seconda generazione – hanno risposto in tanti, di getto, con emozione, declinando in molti modi diversi il loro essere cittadini. Hanno risposto come si risponde a un amico ai tempi dei social, con un video messaggio realizzato con il proprio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La vera storia di Totò Riina il capo dei capi

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