Prime Video | i film e le serie TV più attese in arrivo a giugno 2026

Anche giugno è arrivato e, con l’arrivo della stagione estiva, su Prime Video si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Tra la commedia italiana Ancora più Sexy di Michela Andreozzi, sequel di Pensati Sexy, alla serie tv Un anno dopo l’altro, l’adattamento del romanzo bestseller di Carley Fortune, si prospettano novità davvero interessanti. Di seguito, ecco alcuni dei film e delle serie tv più attese di questo mese. Si comincia il 3 giugno, con l’arrivo della quarta stagione di La leggenda di Vox Machina. In questo nuovo capitolo, ci ritroviamo un anno dopo il Conclave Cromatico. I Vox Machina si sono separati, ognuno per un motivo diverso. Il richiamo dell’avventura, però, è dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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