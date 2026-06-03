Primavalle blitz nel mercato | 50 chili di pesce sequestrati e maxi multe

Notizia in breve

Durante un controllo al mercato rionale di Primavalle, sono stati sequestrati oltre 50 chili di pesce. Sono state comminate diverse multe a operatori presenti nel mercato. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine in risposta a segnalazioni e controlli di routine. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state applicate sanzioni amministrative. L'intervento ha coinvolto più agenti e si è svolto in modo immediato e mirato.