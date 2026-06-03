Primavalle blitz nel mercato | 50 chili di pesce sequestrati e maxi multe
Durante un controllo al mercato rionale di Primavalle, sono stati sequestrati oltre 50 chili di pesce. Sono state comminate diverse multe a operatori presenti nel mercato. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine in risposta a segnalazioni e controlli di routine. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state applicate sanzioni amministrative. L'intervento ha coinvolto più agenti e si è svolto in modo immediato e mirato.
Controlli a tappeto al mercato rionale di Primavalle ha portato al sequestro di oltre 50 chili di pesce e una serie di multe importanti. Un’operazione congiunta, coordinata dalla questura di Roma, ha visto impegnati gli agenti del XIV distretto Primavalle, la capitaneria di porto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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