La guardia costiera ha effettuato un intervento nelle pescherie della zona nord di Messina, sequestrando più di 11 chili di pesce della varietà “neonata”. L’operazione ha coinvolto diverse attività commerciali, che sono state sottoposte a controlli. Il pesce sequestrato è stato rimosso dagli scaffali e portato in un deposito di sicurezza. La notizia riguarda l’attività di vigilanza sul rispetto delle normative sulla vendita di prodotti ittici.

Sequestrati oltre 11 chili di “neonata” dopo un blitz della guardia costiera in diverse pescherie della zona nord di Messina. Sono state verificate le modalità di presentazione del prodotto ittico per la commercializzazione. Inoltre è stata riscontrata in un esercizio commerciale la presenza di novellame di sarda, specie proibita dalla normativa vigente. La pesca, la commercializzazione e il consumo del novellame di sarda (noto comunemente come "bianchetto" o "neonata") sono vietati principalmente per ragioni di sostenibilità ambientale e salvaguardia dell'ecosistema marino. Si è proceduto pertanto a redigere n.1 verbale amministrativo per un ammontare di 500 euo ed al sequestro del prodotto ittico per un peso complessivo di circa 11,500 kg. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Blitz della guardia costiera, sequestrati 11 chili di pesce

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