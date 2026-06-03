Zach Lahn ha vinto le primarie in Iowa battendo Feenstra con circa 1.000 voti di scarto. Non sono stati resi noti dettagli sul finanziamento segreto che avrebbe favorito Lahn. Nonostante il sostegno della Casa Bianca, Feenstra non è riuscito a ottenere la vittoria. La competizione si è conclusa con un margine molto stretto tra i due candidati.

Chi ha finanziato segretamente la vittoria di Zach Lahn? Perché il sostegno della Casa Bianca non ha salvato Feenstra? Quali alleanze insolite hanno permesso a Lahn di vincere? Come influiscono i dazi e il conflitto in Iran sugli agricoltori??? In Breve Lahn supportato da Pac Maha, Turning Point e dal medico Luke Thompson. Steve King sostiene Lahn per contrastare l'ex rivale Feenstra. Crisi agricola causata da dazi e costi fertilizzanti post conflitto in Iran. Democratica Rob . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primarie Iowa: Zach Lahn batte Feenstra con uno scarto di 1000 voti

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2026 Primary Elections: Key Results from Six States

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