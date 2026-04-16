Iowa scende il tornado | supercella e grandine colpiscono l’Iowa

Durante la serata di mercoledì 15 aprile, un tornado di tipo rope si è abbattuto sulla zona rurale di Onslow, nella contea di Jones, in Iowa. La supercella ha provocato anche grandinate nella regione, causando danni ai terreni agricoli e alle strutture presenti. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo a eventuali feriti o danni più gravi. La zona è sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Un vortice di tipo rope ha colpito il suolo nella zona rurale di Onslow, nella contea di Jones, Iowa, durante la serata di mercoledì 15 aprile. L’evento si è inserito in un quadro meteorologico complesso che ha interessato il corridoio della Highway 20, coinvolgendo anche aree tra Illinois e Wisconsin attraverso una supercella estremamente attiva. Le riprese effettuate da residenti locali e appassionati del monitoraggio dei fenomeni atmosferici mostrano un tornado sottile, caratterizzato da una visibile nube di detriti proprio a est della Highway 136. La dinamica della cella temporalesca ha prodotto anche precipitazioni solide, con grandine che ha raggiunto dimensioni simili a quelle delle palline da ping-pong nelle zone colpite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iowa, scende il tornado: supercella e grandine colpiscono l’Iowa Notizie correlate Leggi anche: Iowa, il granaio d’America sotto attacco: tumori in aumento