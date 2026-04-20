Unimore sta conducendo ricerche su un cerotto intelligente progettato per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. La malattia colpisce attualmente più di cinquanta milioni di persone nel mondo e si prevede che i casi raddoppino entro il 2050. La sperimentazione di questo dispositivo mira a individuare segnali della malattia in modo più tempestivo, facilitando interventi più precoci. La ricerca si inserisce nel quadro delle sfide sanitarie globali legate all'invecchiamento della popolazione.

L’Alzheimer rappresenta oggi una delle principali sfide sanitarie a livello globale, con oltre cinquanta milioni di persone colpite e stime che prevedono una triplicazione dei casi entro il 2050. C'è però un dato fondamentale che apre nuove speranze per la ricerca: i biomarcatori della malattia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Si parla di: Un cerotto smart per la diagnosi precoce dell'Alzheimer, Unimore in prima linea nella ricerca.

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