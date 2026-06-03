Prima edizione della Festa del Catarratto | a Santa Cristina Gela degustazioni e masterclass il programma completo
Si è svolta la prima Festa del Catarratto a Santa Cristina Gela, con degustazioni e masterclass dedicate al vitigno siciliano. L’evento ha proposto un programma che ha incluso incontri e assaggi per promuovere il Catarratto, il vitigno più diffuso e rappresentativo della regione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di valorizzare questa varietà attraverso attività culturali e di approfondimento sulla sua storia e produzione.
Valorizzare il Catarratto, il vitigno siciliano più identitario e più coltivato, integrandolo nella cultura e nella tradizione dei territori. Nasce da questo obiettivo la prima edizione della Festa del Catarratto, dal 6 al 7 Giugno a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, e la prima festa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Prima edizione per "Eraora", il festival della Liberazione a Genova: il programma completo
Festa della Repubblica: il programma completo delle celebrazioni del 2 giugno a BeneventoIl 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si svolgeranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni...