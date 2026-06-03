Prima edizione della Festa del Catarratto | a Santa Cristina Gela degustazioni e masterclass il programma completo

Notizia in breve

Si è svolta la prima Festa del Catarratto a Santa Cristina Gela, con degustazioni e masterclass dedicate al vitigno siciliano. L’evento ha proposto un programma che ha incluso incontri e assaggi per promuovere il Catarratto, il vitigno più diffuso e rappresentativo della regione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di valorizzare questa varietà attraverso attività culturali e di approfondimento sulla sua storia e produzione.