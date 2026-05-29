Il 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si svolgeranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni ufficiali organizzate dalla Prefettura. La giornata prevede eventi istituzionali, senza dettagli specifici sui programmi o le modalità di svolgimento. Le manifestazioni sono dedicate al ricordo della nascita della Repubblica e coinvolgono le autorità locali e i rappresentanti delle istituzioni.

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione dell’ 80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno si terranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni istituzionali promosse dalla Prefettura di Benevento. Il programma prenderà il via alle ore 10:00 in Piazza Castello, alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e la cerimonia dell’alzabandiera, cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose. Alle ore 12:00 il Prefetto sarà a Montefalcone di Val Fortore per la commemorazione dell’anniversario della Repubblica Italiana insieme al Sindaco di Montefalcone ed ai Sindaci dei comuni del Fortore nonché con le autorità civili, militari e religiose del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa della Repubblica: il programma completo delle celebrazioni del 2 giugno a Benevento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reaction To (Festa Della Repubblica) Italys Hell March - 2024

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Celebrazioni della Festa della Repubblica a Falconara, in programma la consegna del "Falchetto d'Oro"

Forlimpopoli celebra il 2 Giugno: il programma delle iniziative per la Festa della RepubblicaIl 2 giugno si svolgono diverse iniziative a Forlimpopoli per la Festa della Repubblica.

Temi più discussi: 2 giugno Festa della Repubblica Italiana: storia e significato; Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana.

In occasione della Festa della Repubblica il @museoarcheovr sarà visitabile gratuitamente! Vi aspettiamo per tre visite guidate gratuite manverona.cultura.gov.it/2-giugno-festa… @MiC_Italia @museitaliani #MiC#museitaliani x.com

Risultati della Festa di Visione Pre-concorso della Comunità 2026 reddit

Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tvFesta della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv e tutti gli altri programmi per la festività ... dilei.it

Festa della Repubblica, il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1: parata e serata evento con Mattarella al QuirinaleIl 2 giugno Rai1 cambia il suo palinsesto per gli 80 anni della Repubblica: parata, Mattarella con i giovani al Quirinale e serata evento con Bolle, Del ... fanpage.it