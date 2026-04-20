Prima edizione per Eraora il festival della Liberazione a Genova | il programma completo

Da genovatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Accanto al consueto programma istituzionale, Genova celebrerà il 25 Aprile con un ampio programma di iniziative culturali: dopo un primo assaggio, venerdì 24, in piazza San Giorgio, gli eventi culmineranno il 25 aprile con una giornata diffusa, dalle 15 in poi, fino a sera, animando il centro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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