Pride Village 2026 | Ambra e Gaia aprono il weekend alla Fiera di Padova

Il Pride Village 2026 a Padova inizia con le esibizioni di Ambra e Gaia alla Fiera. La serata di venerdì vedrà protagonisti musicali ancora da annunciare. I prezzi dei biglietti per il sabato sera sono stati modificati rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge diversi artisti e pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle esibizioni o sui costi aggiornati dei biglietti.

Chi saranno i protagonisti musicali della serata di venerdì?. Come cambiano i prezzi dei biglietti per il sabato sera?. Dove si trovano i parcheggi gratuiti per l'evento?. Quali attività sportive potrà praticare il pubblico durante il festival?.? In Breve Venerdì 5 giugno ingresso unico a 20 euro per la serata inaugurale.. Sabato 6 giugno ingressi variabili tra 0 e 18 euro con consumazione inclusa.. Immanuel Casto si esibisce al Palaconcerti con biglietto intero a 18 euro.. Albertino, Valerio Lazzari e Mike More gestiscono la musica dance sabato sera.. Il Pride Village 2026 apre la diciannovesima edizione alla Fiera di Padova venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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