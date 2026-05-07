Gaia apre il Pride Village 2026 | concerto live alla Fiera di Padova

La manifestazione del Pride Village 2026 ha avuto inizio con un concerto dal vivo alla Fiera di Padova, dove l’artista Gaia ha aperto l’evento. Dopo il suo debutto, sono previsti altri artisti salire sul palco durante la giornata. La gestione della Fiera si sta occupando di organizzare il flusso di circa 250 partecipanti, assicurando l’afflusso e la sicurezza durante l’intera manifestazione.

? Cosa scoprirai Chi altro salirà sul palco dopo il debutto di Gaia?. Come gestirà la Fiera il flusso di 250.000 visitatori previsti?. Quali impatti avrà l'evento sulle attività commerciali della provincia?. Dove si svolgeranno gli altri appuntamenti musicali del calendario estivo?.? In Breve Festival attivo dal 5 giugno al 12 settembre su 9.000 mq di spazio.. Partecipazione stimata di 250.000 persone tra musica, sport e dibattiti culturali.. Ospiti confermati Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia, Cristina D'Avena e Melanie C.. Eventi territoriali correlati a Prato della Valle, Abbazia di Praglia e Gran Teatro Geox.. Gaia si esibirà alla Fiera di Padova venerdì 5 giugno 2026 come ospite principale durante la serata di apertura del Pride Village.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaia apre il Pride Village 2026: concerto live alla Fiera di Padova Notizie correlate Leggi anche: Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a Padova Melanie C a Padova: l’iconica Sporty Spice accende il Pride VillageL'iconica figura della musica pop internazionale, Melanie C, si esibirà sabato 4 luglio 2026 presso il Palaconcerti della Fiera di Padova. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gaia live al Pride Village di Padova 2026 il 5 giugno 2026; Gaia: i concerti dell'estate a base di samba e bossa; Gaia Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta. Gaia live al Pride Village di Padova 2026Il Pride Village annuncia Gaia tra gli special guest della diciannovesima edizione: venerdì 5 giugno l’artista sarà protagonista in concerto alla Fiera di Padova, nell’ambito della serata inaugurale ... padovaoggi.it A Padova al via il Pride Village 2025: la madrina è Francesca PascaleRoma, 5 giu. (askanews) - Torna alla Fiera di Padova, da venerdì 6 giugno a sabato 6 settembre il Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia. La diciottesima edizione del Village ... notizie.tiscali.it Melanie C sarà special guest del Pride Village 2026 alla Fiera di Padova con la sua unica data italiana. L’ex Spice Girls porterà il nuovo album “Sweat” tra pop e club culture. Aperte le prevendite - facebook.com facebook