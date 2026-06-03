Priscilla ha criticato le alleate del Pride di Padova, affermando che non servono madrine per sostenere la comunità. La cantante ha spiegato di aver rifiutato il ruolo di madrina durante l’evento, senza specificare i motivi. La polemica si concentra sulle alleate, che sono state accusate di supportare la causa solo nel mese di giugno, lasciando intendere una partecipazione superficiale o temporanea.

Perché Priscilla rifiuta il titolo di madrina durante il Pride? Chi sono le alleate accusate di sostenere la comunità solo a giugno? Come influisce la nuova legge sulla GPA sul silenzio delle celebrità? Quali sanzioni rischiano i cittadini dopo la decisione del Senato??? In Breve Critica alle donne etero e cisgender per mancanza di impegno annuale Elenoire Ferruzzi aveva espresso pareri simili a giugno 2023 su Instagram Legge 1692024 criminalizza la GPA con sanzioni fino a un m . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pride Padova, Priscilla attacca le alleate: “Non servono madrine

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