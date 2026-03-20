Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a Padova

Il Pride Village di Padova ha svelato i primi grandi nomi della sua diciannovesima edizione, che si terrà nel 2026. Tra gli ospiti principali ci sono Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia e Cristina D’Avena. L’evento si svolgerà a Padova e prevede una serie di spettacoli e concerti con artisti noti nel panorama musicale italiano e internazionale.

Roma, 20 mar. (askanews) – Il Pride Village annuncia i primi super ospiti della sua diciannovesima edizione: Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia e Cristina D’Avena. L’evento, organizzato da Heddy Media, si svolgerà dal 5 giugno al 12 settembre 2026 alla Fiera di Padova. È Ditonellapiaga il primo nome di punta annunciato per Pride Village 2026. Reduce dal successo di Sanremo, il 12 settembre il Village ospiterà una delle date del suo tour estivo, che farà tappa nei principali festival italiani da giugno a settembre. Insieme a Ditonellapiaga, il Pride Village 2026 ha svelato i primi nomi di un cartellone come sempre molto ricco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ditonellapiaga, Serena Brancale e Arianna Fontana sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 marzoRitorna il doppio appuntamento con Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 7 e domenica 8 marzo su Canale 5. Sanremo 2026, Sabrina Ferilli e Achille Lauro tra i super ospiti?Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice tornerebbe all’Ariston dopo quattro anni accanto a Tommaso Paradiso. Tutti gli aggiornamenti su Pride Village Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a PadovaRoma, 20 mar. (askanews) – Il Pride Village annuncia i primi super ospiti della ... msn.com Ditonellapiaga e non solo al Pride Village 2026, ecco svelati i primi ospitiIl Pride Village annuncia i primi ospiti della sua diciannovesima edizione: Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia e Cristina D’Avena. L’evento, organizzato da Heddy Media, si s ... padovaoggi.it