Prezzo gas in calo | ARERA riduce la tariffa dell’11,7% ad aprile 2026 PSV scende sotto i 51 € MWh
ARERA ha deciso di ridurre la tariffa del gas di aprile 2026 dell’11,7%, portando il prezzo del PSV sotto i 51 euro al megawattora. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas viene aggiornato ogni giorno e rappresenta un dato chiave per monitorare le spese energetiche domestiche.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Conoscere il valore della materia prima gas significa poter stimare con maggiore precisione quanto si pagherà in bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Giugno 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (aprile 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate ai valori di mercato all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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